Nejdříve okruhy, až poté mýto, vzkazují náměstkovi Piráti a Praha sobě

„Zavedení mýta není v tomto volebním období určitě na stole. Konkrétní plán prezentovaný náměstkem pro životní prostředí a bezpečnost Hlubučkem (STAN) nebyl koaličně projednán,” uvedl pro Novinky primátor Zdeněk Hřib.

Hlubuček návrh dokonce nekonzultoval ani s odpovědným náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem.

Praha musí být objízdná

„Nepředpokládám, že bychom mohli zavést mýto před dokončením například klíčového úseku 511 Pražského okruhu (úsek spojující D1 a D11, pozn. red.). Řidiči musí mít šanci Prahu objet. Je také důležité provést potřebné legislativní změny, abychom mohli výnosy z mýtného systému skutečně reinvestovat v čistější dopravě v Praze,” vysvětlil Novinkám Scheinherr.

Podle současného zákona by šly dnes výnosy státu, nikoliv Praze a nebylo by tak možné užít je například na opravy městských komunikací.

Mýtný systém úplně nevylučuje. „Je jisté, že musíme ovzduší v Praze ulevit, ale chci, abychom jako radní rozhodovali na základě studie proveditelnosti, kterou nyní zadáváme,” dodal náměstek pro dopravu.

Podle Hřiba bude k zavedení mýta ale v budoucnu stejně nutné přikročit. „Protože je to dle EIA podmínka kolaudace tunelu Blanka. (Tunel je stále ve zkušebním režimu, pozn. red.) Bude proto zpracována multikriteriální studie podmínek zavedení mýta po stránce ekonomické, ekologické, dopravní i právní,” dodal primátor. Až poté ale bude možné říkat, kdy by mohlo být mýto skutečně zavedeno. Horizont tří nebo pěti let podle něj není vůbec reálný.

Motoristé v současné době stojí v kolonách a často nemohou Prahou projet především kvůli nedokončeným okruhům. Ať už jde o ten městský, který je v gesci Prahy, tak i ten Pražský, kde je třeba součinnost státu - ministerstva dopravy i ŘSD.

V současné době je nejblíže zahájení úsek 511 Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.

Plánovaná dostavba Pražského okruhu Foto: Mapy.cz, Novinky

„Nepravomocné územní rozhodnutí bude vydáno do konce roku, lze očekávat, že do konce volebního období bude vydáno i stavební povolení. Závisí to ale na aktivitě ŘSD, město mu poskytuje maximální součinnost,” vysvětlil současnou situaci primátor.

Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka stále platí termíny stavby, které byly uvedeny v tzv. lednovém memorandu.

„Nemám informace o tom, že by se termíny měly posouvat a mělo docházet k prodlení. Zatím předpokládám, že k zahájení stavby by mělo dojít v roce 2021. V ostatních úsecích jsou termíny pořád velmi vzdálené. Úseky 518 a 519 by měly být zahájené v roce 2026 a 520 až v roce 2028,” doplnil Kremlík.

Co se městského okruhu týče, probíhá nyní podle vedení Prahy příprava dokumentace na územní rozhodnutí.