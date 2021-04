Neoprávněné dotace by měl Agrofert vrátit, říká Hamáček. Z vlády se mu ale nechce

V řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) platí podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že neoprávněně vyplacené dotace by měla bývalá Babišova společnost Agrofert vrátit, aby nehrozilo, že to zaplatí čeští poplatníci. Vládu ale sociální demokraté zhruba pět měsíců před sněmovními volbami opustit kvůli kauze nechtějí, a to vzhledem křehké stabilitě, řekl Hamáček. Piráti ani úřednická vláda by podle něj nebyli dobrým řešením.