Nenavyšujte si poplatky, vzkázal pražský dopravní podnik exekutorům

Takzvané milostivé léto probíhá mezi 28. říjnem a 28. lednem. V jeho rámci mohou lidé, po nichž vymáhá dluh exekutor, zaplatit základní dlužnou částku, tzv. jistinu, a poplatek 908 korun, zbytek exekuce včetně úroků z prodlení či výdajů za vedení exekuce by jim měl být odpuštěn. Týká se to ale jen exekucí vedených státem, kraji či městy nebo podniky, v nichž má většinu stát. Tedy například dopravních podniků, ČEZ či České televize a Českého rozhlasu. Ačkoliv k akci se přihlásila i řada soukromých subjektů.

DPP podle svých slov svědomitě nastavil podmínky pro dlužníky tak, aby měli maximální možnost milostivého léta využít. „Z tohoto důvodu DPP vstoupil do jednání se všemi soudními exekutory, kteří vymáhají pohledávky z pokut za jízdu načerno v pražské MHD. Na těchto jednáních byla mezi DPP a exekutory dosažena jasná shoda na právním názoru, že exekutoři budou vždy za každý jednotlivý případ požadovat paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 908 Kč pouze jednou,“ konstatovala Řehková.

DPP vyzval ještě jednou exekutory, aby se tím řídili. Mezi těmi, kteří to mají porušovat – podle ČTK v případě DPP dokonce jediným, se často skloňuje jméno pražského exekutora Juraje Podkonického. Mezi pražským magistrátem a jeho úřadem tak v současnosti probíhá slovní přestřelka.

V jejím názoru ji již dříve podpořil i Daniel Hůle z Člověka v tísni. „Z praxe vidíme, že například exekutor Podkonický požaduje po dlužnících dvojnásobné náklady. Doporučuji dlužníkům, aby mu to neplatili a obrátili se na naši help linku,“ konstatoval přednedávnem. Podobně jako u dopravního podniku podle něj postupuje Podkonický i u pohledávek České televize.

„Jestli to paní Marvanová a pan Hůle myslí s milostivým létem vážně, musí se Česká televize a pražský dopravní podnik jako věřitelé vzdát části svých pohledávek. V opačném případě je moje povinnost je vymáhat a spolu s nimi i náklady,“ okomentoval to ve svém prohlášení Podkonický. Vina je podle něj v právní úpravě milostivého léta. Podle Marvanové to ale je výklad, který odporuje znění novely a jejímu smyslu.