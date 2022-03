Nenařizujeme uprchlíkům, kam jít. Radíme jim

Pro policii to znamená, že bude moci společně s ostatními složkami efektivněji řídit celý proces přílivu občanů Ukrajiny do Česka. V tuto chvíli je potřeba maximálně zrychlit proces registrace cizinců. Kapacitní možnosti odboru azylové a migrační politiky nejsou zdaleka takové, jako jsou kapacitní možnosti policie. Nouzový stav je určitě důležitý i proto, že v kompetenci udělit vízum za účelem strpění občanů Ukrajiny má v tuto chvíli pouze ministerstvo vnitra a jeho odbor azylové a migrační politiky.

Počet nasazených policistů se bude lišit kraj od kraje. Věřím, že budeme posilovat o jednotky policistů na kraj, ale jsou i kraje, které mají největší zátěž. V tuto chvíli je to jednoznačně Praha a díky vlakové dopravě Ostrava a Brno. Tam to budou desítky policistů navíc. Budeme přizpůsobovat posily situaci a počtu cizinců.

Rozčílilo mě, že se ve veřejném prostoru objevilo, že by měli policisté rozhodovat o tom, kdo do vlaku nastoupí a jestli ten vlak pojede, či nepojede. V žádném případě o tom nerozhodují. Máme je tam jen proto, abychom získali dostatek informací dřív, než občané Ukrajiny, kteří prchají před válečným konfliktem, přijedou k nám.

Občan Ukrajiny starší osmnácti let, který má platný cestovní doklad, může na našem území bez víza pobývat až po dobu devadesáti dnů. Takže na ně hledíme jako na lidi, kteří se mohou svobodně pohybovat na našem území, a nemáme je k čemu co nutit. Pouze jim můžeme nabízet pomoc – a buď ji využijí, nebo ne.

A občany Ukrajiny do 18 let v doprovodu dospělé osoby neřešíme. Je nepředstavitelné, že bychom osoby mladší osmnácti let považovali za nelegální migranty a posílali je na zastupitelský úřad pro vystavení nějakého náhradního dokladu. To znamená, že všechny osoby do osmnácti let v doprovodu dospělých považujeme za osoby, které legálně vstoupily a oprávněně pobývají na území České republiky.