Nemohou být zticha. Audit o Babišovi chce na plénu řešit i koaliční ČSSD

„Co se týče střetu zájmů, debatovali jsme o tom dlouho na klubu. Za ČSSD máme jasný vzkaz. Jsme pro to, aby se o tom jednalo na plénu Poslanecké sněmovny, aby pan premiér nebo ministryně pro místní rozvoj poskytli alespoň nějaké informace, které poskytnout mohou. Nemohou být zticha,“ prohlásil šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Sněmovna by podle něj měla audit řešit ve čtvrtek dopoledne. Mimořádný bod se chystají navrhnout opoziční ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a hnutí STAN.

Proti jednání o auditu nejsou ani komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují. „KSČM nebude ta, která by bránila této informaci,” konstatovala poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Zařazení mimořádného bodu mohou vetovat dva poslanecké kluby nebo 40 poslanců. ANO má ve Sněmovně 78 zákonodárců, a může se tedy stát, že návrh zablokuje. Pokud se to stane, opozice by iniciovala svolání mimořádné schůze.

Nemám co zveřejňovat, pokud jsem ten dokument nečetla, ministryně Dostálová k auditu EK

„Jsme pro to, aby ta zpráva byla zveřejněna. Veřejnost má právo na obsah té zprávy, protože se týká veřejných prostředků,“ prohlásil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Osobně si myslím, že vše, co se týká takto České republiky, by mělo být veřejné. Nechápu, proč by nemělo,“ napsal Právu předseda senátorů ČSSD Petr Vícha.