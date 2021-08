Nemocnice přidávají místa bez registrace

„Denní návštěvnost se zatím pohybovala od 256 do 386 osob,“ řekl Právu mluvčí nemocnice Adam Fritscher s tím, že denní kapacita očkovacího místa je 400 lidí a v případě potřeby by se mohla ještě zvýšit.

„Možná že by se lidem mohlo líbit to, že prostředí, v němž očkování probíhá, není nemocniční, že to je nákupní centrum, které je jim filozoficky bližší než nemocnice,“ uvedl olo­moucký hejtman Josef Suchánek ( piráti a STAN).

V ostravském očkovacím centru bez registrace, které se 21. července otevřelo v nákupním centru Forum na Nové Karolině, denně odbaví přes 300 lidí. Přitom centrum by zvládlo za den naočkovat až 800 lidí. Očkují zde každý den od 8 do 19 hodin.

„Za těch necelých 13 dnů se přišlo naočkovat 4013 osob. Zatím jsme zaznamenali největší zájem ze skupiny lidí ve věku od 40 do 49 let. Těch přišlo 903, zájemců ve věku od 18 do 29 let jsme ale měli také hodně: 883,“ upřesnila Petra Petlachová, mluvčí ostravské fakultní nemocnice, která má toto centrum na starosti. Dodala, že naočkovat se jednodávkovou vakcínou od společnosti Johnson & Johnson přišla i šedesátka lidí starších 80 let a 100 samoplátců.