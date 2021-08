Nelituji, že jsem se vrátil domů a šel do politiky, říká končící Schwarzenberg

Jak vám slouží zdraví?

Úměrně věku. Pokračuje u mě neuropatie, což je důsledek cukrovky. Mám to samé, co má prezident Zeman. A jak mě předstihl v souboji o prezidenství, tak mě předstihl i v tom, že je na vozíčku. Mě to čeká asi příští rok. Nohy mi slouží méně a méně, jsem víc a víc nejistý.

Určitě jste očkovaný proti covidu. Jak se vám líbí, že vlády všude po světě se snaží lidi do očkování dotlačit a vytvářejí dvě sorty lidí? Někde si bez očkování nedáte ani pivo.

To je blbost. Jsem zásadně pro to, aby se lidé očkovali. Ale někteří, kteří se neočkují, mají dobré argumenty. Často o tom diskutuji se svou ženou, která je lékařka, a proto by lidé, kteří se očkovat nedají, neměli být znevýhodněni. Když nechtějí, tak nechtějí a nenutil bych je.

Čím dál víc se z toho stává politika, některé strany si na odporu k očkování postavily program.

To je taky blbost, strany, které si to vzaly jako hlavní program, za moc nestojí. Ale bohužel každá blbost získá hlasy. Jsem dědek starej a zažil jsem všechno od protektorátu až dodnes a vím, že lidi naslouchají často blbům a omylům.

Není něco na argumentu, že to může pomoci nástupu nějaké totality?

Zažil jsem za svůj život nástup několika totalit, a to vypadá jinak. Ale je pravda, že to mohou zneužít někteří politici, kterým se líbí způsob vládnutí, jako je v Maďarsku. Ale totalita to není.

Na jaře to vypadalo, že hnutí Andreje Babiše je na lopatě, ale znovu se vzchopilo a možná si jde znovu pro vítězství. Čím to?

Když máte hromadu peněz, tak se vám v politice lépe žije.

Není to také tím, že jsou slabí protivníci? Opozice nemá zrovna silné lídry.

Nevidím v české politice žádné génie, ale tak slabí také nejsou. Piráti a Starostové i my ve Spolu tam máme dobré lidi. Piráti už vedli, ale musí čelit velmi silné a lživé propagandě ze strany Babiše. Když máte dost peněz, tak si takovou kampaň můžete dovolit. Věru nejsem pirát a jejich představy nejsou moje, ale čelí strašné propagandě.

Nemohou si za to sami? Vždyť jsou jak pytel blech...

Každá nová strana je pytel blech. Už před lety jsem napsal, že je to nová levicová strana. Je tu totiž potřeba. Když soc. demokracie spáchá velmi úspěšně sebevraždu, tak ji musí někdo nahradit.

Podle mého se ČSSD propadne. Všude v Evropě je soc. demokracie v krizi. A u nás navíc udělala tragický omyl, když se vrhla do náruče Babiše. To ji zničilo úplně. Ale jak rád říkám, je těžké vybudovat soc. demokracii bez soc. demokratů. U nás jich moc není a nebylo. Zajisté jimi byli Špidla nebo Buzková.

Zeman?

Ne. Stejně jako Paroubek přišel odjinud. Když viděl, že napravo je to obsazeno Klausem, tak si vybral druhou stranu. Využil to – stejně jako Paroubek – jenom k převzetí moci. Soc. demokratů je zatraceně málo. Řada z nich jsou převlečení komouši anebo kariéristi. Proto to má slabé základy.

Vy budete kolegům doporučovat, ať jdou s piráty do vlády?

Samozřejmě. Koaliční partner není nikdy ideální. To, že jsou piráti levicoví, no a co, zažil jsem v Rakousku dlouhou dobu koalici socanů a lidovců a fungovalo to bezvadně. Když budou dělat kompromisy a ty pak dodržovat, tak to půjde.

Vám se líbí manželství homosexuálů nebo legalizace marihuany?

Homosexuálové by měli mít stejná práva jako ostatní, ale nevidím důvod, proč bych měl označit psa jako foxteriéra, když je to jezevčík, nebo pojmenovat růži tulipánem.

Proč, není to jen hra se slovy?

Není. Manželství je hodnota sama o sobě, je to spojení lidí, kteří chtějí založit rodinu. Není to partnerství.

A legalizace konopí?

Ještě mně nikdo nevysvětlil, v čem je joint škodlivější než panák. Když se dívám, kolik vypijeme – včetně mě – panáků, tak proč bychom těm, kterým to chutná, nedopřáli jointa?

Jak hodnotíte výkon lídrů koalice Spolu? Zatím je podle mého neslaný nemastný.

Proč? Markéta Adamová Pekarová je pilná a energická. Fialovi se podařilo ODS očistit a Jurečka je slušný lidovecký zemědělec, jak má být.

Nezůstal Fiala spíš profesorem politologie?

To asi ano. Jak říkala moje matka, nemá plebs appeal. To nemá spousta politiků. Je slušný a rozumný. Pravda, není velký tahoun, ale myslím, že volby vyhrají.

Zatím to ale podle průzkumů moc nevypadá.

Když to nevyjde, tak bychom měli dál dělat opozici.

Jak podle vás volby dopadnou?

Máme velkou šanci to změnit, protože naštvanost lidí je veliká. A právem. Vláda selhala v boji s covidem, nesmírně zadlužuje zemi. Spousta dobrých důvodů poslat ji do háje.

Říkáte, že vláda všechno zpackala. Ale to, jak se zachovala po kauze Vrbětice, asi schvalujete?

Já jsem to podporoval. Ale představte si, že by se zachovali opačně, tak by to u veřejnosti úplně projeli. My jsme ruské agenty také řešili, když jsem byl na ministerstvu zahraničí.

Ale bylo jasné, že jsme to nemohli udělat zčistajasna. Ale bylo potřeba najít příležitost. Ta se nyní naskytla a správně využila. Kdybychom je vykázali dřív, tak by to vypadalo blbě.

Ani opozice nepředkládá valné recepty, např. jak zadlužování země zarazit. Přijde mi, že se bojí říci lidem, že se budou muset uskrovnit, nebo že se budou muset zvednout daně, nebo obojí.

Lidi to nechtějí slyšet, protože to není populární. Když to někdo řekne, tak není oblíbený. Když to pak udělá, jako blahé paměti to udělal správně Mirek Kalousek, tak na to doplatí.

Ale když jste založili TOP 09 a šli do voleb, tak jste říkali, že to bez řezání nepůjde.

Myslím, že není vždy důležité lidem zvěstovat kruté kroky. Já bych to asi řekl, ale nevyžaduji to od ostatních politiků.

Když jste byli ve vládě, tak jste říkali, že nebudete zvedat daně, a když to bylo potřeba, tak jste to udělali, ale ztratili jste důvěryhodnost.

Větší chyba byla, že jsme nezvedali důchody, ale o tom, kde jsme udělali chybu, můžeme dlouze diskutovat.

Jak se vám líbí hnutí Přísaha plukovníka Šlachty?

Já mu nevěřím, protože je to podle mého pomocný útvar Babiše. Jak říkal zesnulý strýček: Já bych na to přísahal, a dokonce se i vsadil.

Nemáte vy na něj pifku, že zásahem na Úřadu vlády shodil Nečasův kabinet a tím i vás z vládních křesel?

Já na něj pifku nemám, ale rád bych věděl, kdo ho využíval. Na to se ještě nepřišlo.

Ale objektivně, ta vaše vláda měla máslo na hlavě, to musíte uznat.

Já ne. Když premiér spí s divnou babou, tak jsme za to nemohli, jen jsme na to doplatili. S Nagyovou jsem neměl nikdy co dělat.

Vy jste nevěděl, jak tam hospodaří?

Já jsem ji nezajímal, ani ona mě. Když jsem chtěl něco Nečasovi říci, šel jsem přímo k němu.

Když se podíváte zpět, myslel jste, že Zemana v prezidentské volbě porazíte?

Ne. Zeptejte se mé rodiny, té jsem tehdy říkal, že když dosáhnu třetiny, tak to bude dobrý výsledek.

Proč jste neměl podle vás šanci?

Byl jsem člen neoblíbené vlády. Mladí byli sice pro mě, ale důchodci byli pro Zemana a jsme bohužel stárnoucí národ.

Byl v tom skrytý odpor Čechů ke šlechtě?

Asi to hrálo roli. Také můj citát, že co jsme dělali po válce, by bylo trestné před mezinárodním soudem v Haagu.

To jste si naběhl, protože v Česku je většinový názor, že je dobře, že jsme se po válce Němců zbavili a netrpěli pátou kolonu. Po událostech na Krymu ten názor ještě posílil.

To je možné. Ale vzniká čím dál víc článků a filmů, jak jsme se nehezky po válce chovali. Václav Havel měl pravdu, že tragédie byla, že jsme se nakazili nacismem. I Miloš Zeman jako federální poslanec řekl na dotaz, kdy u nás začala totalita, že vyhnáním sudetských Němců.

Tak silná menšina sousedního velkého státu by ohrožovala naši suverenitu. To by nefungovalo.

Bylo by to namáhavé, ale pokud se oba snaží, tak to jde. Podívejte se na Belgii.

Belgii? Tam jsou kvůli dvěma národnostem mistři světa v délce sestavování vlády.

Ale jde to. Hlavně si musíme přiznat, že po válce to nebylo hezké.

Ale tomu předcházelo něco mnohem strašnějšího.

To ale neospravedlňuje naše činy. To, že byli nacisté svině, je jasné. Ale neměli jsme se chovat obdobně. Moje matka byla za války statečná, když vyhodila SS z Orlíku. První v Čimelicích dostala osvědčení o národnostní spolehlivosti. Proto také měla možnost navštívit tábory Němců určených k odsunu a říkala, že nečekala, že jsme schopni stejných svinstev, jako dělali Němci.

Nelitujete někdy, že jste přestal v Rakousku hospodařit a po roce 1989 šel do české politiky?

Nikdy. Nezapomínejte, že během těch 41 let jsem se chtěl vrátit. To byl jeden ze dvou zázraků mého života. Když začínala perestrojka, tak jsem říkal ženě, že když to bude takto pokračovat, tak si budu moci brzo kolem Orlíku najmout chatu a procházet se tam, kde jsem doma. Když mě Václav Havel povolal, tak jsem neváhal ani vteřinu.

Co se vám za ty roky v české politice povedlo?

To nevím, to ať posoudí jiní. Možná jsem nevedl špatně ministerstvo zahraničí.

A co se vám nepovedlo?

Spousta věcí. Třeba Kosovo. V osmdesátých letech jsem tam jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva hodně jezdil a mluvil jak s kosovskými Albánci, tak se Srby. Viděl jsem tam násilí na obou stranách. A věděl jsem a říkal, že tato násilná politika, kterou tam dělají, povede k velkému krveprolití a že to přispěje k rozpadu Jugoslávie.

Jugoslávská média potom o mně psala články: Rakouský šlechtic, který nenávidí Srby. Ač jsem se snažil na všechny strany křičet, že to povede ke strašným koncům, tak mě nikdo neposlouchal. Taky se mi nepovedlo přesvědčit Havla, aby na první cestu nejezdil do Německa, ale aby vyrazil na Slovensko. Nepřesvědčil jsem ho a dopadlo to, jak jsem nechtěl.

Vy jste z pochopitelných důvodů – protože jste usiloval řadu let o vrácení rodového majetku – velký zastánce restitucí. Myslíte, že byl dobrý krok vrátit majetek církvím a povede to podle vás k jejich nezávislosti na státních dotacích?

Myslím, že ano, nevidím, že by církve peníze zneužívaly. Česká krajina je krásná i tím, že je posetá kostely a ty se opravují. Církve mají dobré školy, hospice nebo nemocnice.

O.k. Ale proč by měla republika vracet majetek Lichtenštejnům?

Protože jim ho odebrala pod falešnou záminkou s tím, že hlava cizího státu jen proto, že mluví německy, byl Němec. To je fikce. Oni byli Lichtenštejni a ne Němci.

To je jedna věc. Ale i v minulosti králové odebírali církvi nebo šlechtě majetky, když to bylo ve prospěch celku zapotřebí. Josef II. vzal klášterům majetek, když uznal, že je potřeba jinde. Církvi se majetek vrátil nejen kvůli křivdě, ale i kvůli tomu, že má poslání a dělá veřejnou službu. Nač po tak dlouhé době vracet obrovský majetek jednotlivci?

Já vám něco řeknu. Hans Adam Lichtenštejn je jeden z nejnadanějších podnikatelů, které znám. Tam, kde hospodaří, všechno vzkvétá. Do roku 1945 byl jejich hlavní majetek na jihu Moravy a ten jsme jim vzali. Před několika lety poslal dopis všem členům rodu, že je jejich majetek stejně veliký, jako byl před válkou. Podle mého by to tomu kraji velmi pomohlo, protože by tam investoval.

Překvapilo vás, že se proti vám zvedla vlna nevole, když jste se zastal Dominika Feriho, nařčeného ze sexuálního násilí?

Nepřekvapilo mě to vůbec. Někdy jdu vědomě proti proudu a šel jsem proti i v tomto případě. Mě naštvalo, že všichni, i ti, kteří se předtím k Ferimu lísali a obdivovali, že je to nejnadanější mladý politik, se k němu obrátili zády.

Mluvil jste s ním o tom?

Neřešili jsme to. Jenom jsme si vyměnili SMS.

Ale fakt, že se tak rychle stáhnul a nebránil se, ukazuje na to, že se k těm dívkám nechoval hezky.

Asi se choval blbě, ale asi se nedopustil zločinu znásilnění. Ale on je politicky bystrý a ví, že v době Mee Too to škodí, a radši odstoupil. Feriho znám a mám ho rád a Apolenu Rychlíkovou, která o něm psala ty články, mám také rád. S odpuštěním, asi se choval nevhodně. To ano. Ale jedna ta dívka uváděla, že ji osahával v kupé v přeplněném vlaku. Ale co jí bránilo v tom, aby vstala a odešla?

Druhá se s ním seznámila na Tinderu. To je seznamka, která je z 80 procent určena k jednoznačným účelům a společné sbírání známek to není. Potom s ním šla do bytu a pak se v noci vysprchovat. Asi mu nedala písemné svolení. Ale kdyby toto udělala holka mně, tak bych za sebe neručil. Protože to určitě nebyla jeptiška.

O Mee Too mluvíte sarkasticky. Není ale dobře, když sexuální predátoři dostávají přes prsty?

To je dobře, to určitě neškodí.

Co říkáte na genderovou emancipaci? Je to ještě zdravé, nebo se to už zvrtlo?

Já jsem pro to, abychom se k ženám chovali důstojně a abychom byli ve všem rovnoprávní. Tam, kde je v práci či ve škole zneužívají, tam bychom měli holky a ženy bránit. Ale někdy se to úplně přehání a některé historky mě překvapují.

Co budete dělat, až nebudete v politice?

Budu občas psát články. A také, byť je to hodně nudné, se budu muset zabývat svým zdravím. Kvůli vnoučatům budu v Rakousku, a jinak budu v Čechách.

Došel jste k nějakému poznání během své politické kariéry?

Nejdůležitější už řekl Masaryk: nebát se a nekrást. Já to řeknu jadrně: hlavně se neposrat, když jde do tuhého. Ale bohužel jsme to viděli v roce 38, 48 a 68. Škoda že jsme se toho nedrželi.

V tom jeho výroku je totiž obsaženo desatero.

To jsou správná pravidla, těch bychom se měli držet.

Ale není to vždy jednoduché. Vy jako politik jste rozhodl např. o vyslání vojáků do Afghánistánu s tím, že jste dobře věděl, že tam budou zabíjet. To pak jde i za vámi.

Politik se nemá snažit vyvolávat války, ale když je to nutné, tak se nemá boji vyhýbat

Otázkou je, jak se to v Afghánistánu povedlo a jestli to bylo vůbec správné rozhodnutí?

Bylo to správné rozhodnutí, i když se to moc nepovedlo.

Tálibán má stále více navrch a je viditelně silnější než námi podporovaná vláda, tak nám asi nezbývá než se smířit s tím, že tam bude vládnout.

To je sice pravda, že Tálibán vyhraje, ale následky pro místní lidi budou strašný. Ženský a vzdělaní lidé to tam nebudou mít vůbec lehké. A také musíme počítat s vlnou uprchlíků.

Jsem rád, že vláda se konečně rozhodla, že přijmeme afghánské tlumočníky a naše pomocníky. Protože jinak by to byla ostuda nesmírná, kdybychom jim nepomohli. Je z chování Tálibánu jasné, že jinak budou zmasakrováni.

Vláda má trochu obavy, aby se sem s nimi nedostali např. agenti Tálibánu.