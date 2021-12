Nekulu jmenuje Zeman ministrem až po Novém roce

Resort zemědělství by tak v nově jmenované vládě měl do té doby dočasně vést s největší pravděpodobností šéf lidovců Marian Jurečka, který se má rovněž stát ministrem práce a sociálních věcí.

Setkání, ke kterému si prezident pozval všechny ministerské nominanty, by se podle Mynáře sice mohlo uskutečnit i on-line, samotné jmenování ministra však nikoliv. „Ten akt bez osobní přítomnosti pana ministra, to znamená slib a podpis pod protokol, stejně není možný, takže by se to neurychlilo,” vysvětlil Mynář.