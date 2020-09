Někteří praktici se bojí léčit, dostanou manuál

Odborníci proto vypracovali nový návod, jak bude péče o pacienty vypadat na podzim. „V řádu dnů vydá ministerstvo zdravotnictví jasně definovanou strategii, jak zacházet s pacientem s respiračním onemocněním,“ řekl Právu Šonka.

Měli jsme podezření na salmonelu. Lékařka mi doporučila volně prodejné léky. A kdyby se to zhoršilo, ať jedeme rovnou do nemocnice

„Je to materiál, který jsme vydiskutovali s ministerstvem i hlavní hygieničkou. Pracovali jsme na tom celé léto. Měl by pomoci jak lékařům, tak pacientům, aby přesně věděli, jak postupovat a co očekávat,“ uvedl.

„Půjde o jakýsi scénář, co se má dít. Úpravu stávajícího postupu pro nadcházející podzimní období, kdy předpokládáme nárůst respiračních onemocnění. Bližší být v tuto chvíli nemohu,“ doplnil Šonka.

Odmítla vyšetřit i salmonelu

Než přijde chřipková vlna, mělo by ale vše fungovat, jak byli lidé zvyklí. Jiné zacházení vyžadují jen pacienti s respiračním onemocněním. Tak to ovšem vždy není.

„Syn se vrátil z týdenního atletického soustředění, hned druhý den mu vyskočila horečka. Nejdřív zvracel, pak se to proměnilo v silný průjem. Volala jsem jeho praktickou doktorku, kterou v tu dobu zastupovala jiná lékařka,“ uvedla pro Právo paní Irena z Prahy, matka chlapce.

„Vyptala se mě na příznaky, řekla jsem jí, že mám podezření na salmonelu, protože shodou okolností před dvěma lety se vrátila dcera ze stejného soustředění v témže místě, kde navštěvovali stejnou restauraci se salmonelou. Lékařka mi doporučila volně prodejné léky. A kdyby se to zhoršilo, ať jedeme rovnou do Nemocnice na Bulovce,“ popsala reakci lékařky.

„Ptala jsem se, jestli nás neobjedná, že bych byla raději, kdyby byl přece jen vyšetřen kvůli vysoké teplotě a dehydrataci. Ale ona jen, ne, ne, když tak jeďte do nemocnice. Odůvodnění jsem se nedočkala,“ řekla paní Irena.

Bolesti, prevence i očkování

Po třech dnech podle ní naštěstí to nejhorší ustoupilo. Podle popisů na internetu, kde jedním z výrazných příznaků je zelená vodová stolice, byla matka přesvědčena, že šlo o salmonelu. „Byť chápu, že mají i lékaři obavy, je mi líto, že nás doktorka neobjednala a nevyšetřila. Vždyť skoro všechna onemocnění mohou mít příznaky covidu. A nemohou je přece přestat léčit,“ míní paní Irena.

K takovým situacím by podle předsedy praktiků docházet nemělo. Na druhou stranu upozorňuje, že má-li člověk jeden den průjem, nemá smysl hned běžet k lékaři.

„Nemohu přímo komentovat konkrétní případ, protože neznám komunikaci, která mezi pacientem a lékařem probíhala. Ale přijde-li mi někdo v sedm ráno, že měl v noci třikrát řídkou stolici, nemá to moc smysl. Předepíšu léky. Samozřejmě ale nenechám někoho, kdo má průjem dvacetkrát denně, bez vyšetření,“ apeluje na rozum a osobní zodpovědnost Šonka.

„V tuto chvíli pořád platí, že pacient s respiračním infektem má nejdříve praktikovi volat. Ten jeho stav posoudí. Řekněme na základě principu zdravého rozumu doporučí léky a izolaci doma. Pak rozhodne, co a jak dál, a případně ho indikuje k PCR testům. Takový pacient by si neměl přijít jen tak sednout do čekárny. To platí pořád,“ připomněl Šonka.