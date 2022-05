Někteří klienti po nálezu Ústavního soudu asi získají od pojišťoven zpět víc peněz

Nález v konkrétním sporu mezi klientem a pojišťovnou souvisí s obecnějším problémem pojistných smluv k investičnímu životnímu pojištění označených v minulosti českými soudy za neplatné, a to zejména kvůli nedostatečnému informování klientů o nákladech a poplatcích.

Soudy jim v řadě případů přiznávaly jen část peněz, a to kvůli promlčení nároku do dvou let ode dne, kdy se člověk dozví o tom, že se na jeho úkor někdo bezdůvodně obohatil.