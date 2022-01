Někteří exekutoři sabotují Milostivé léto

„Milostivé léto odhalilo několik věcí, které zůstávají pod povrchem. Třeba to, že když je dobrá legislativní změna, tak se do toho přidávají i ty subjekty, kterých se to vůbec netýká,“ shrnul jeden z iniciátorů změny, jež se prosadila do novely exekučního řádu, poslanec Patrik Nacher (ANO). Narážel tím na to, že se k Milostivému létu dobrovolně přidaly i některé banky či Česká kancelář pojistitelů.