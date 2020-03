Nekonečný spor o odškodné po komplikovaném porodu se vrací opět na začátek

Ve sporu jde o velmi citlivou problematiku. V lednu 2009 převezla záchranka s příznaky počínajícího urgentního porodu rodičku do nemocnice v Boskovicích, kde ale ženu nenechali a po vyšetření, jehož výsledky se ovšem ztratily, ji poslali dál do Fakultní nemocnice v Brně. Tam se dítě narodilo císařským řezem už s těžkým poškozením mozku s doživotními následky.

ÚS tehdy upozornil, že vzhledem k postupu nemocnice, která ztratila záznam o vyšetření, by mohla justice obrátit důkazní břemeno s tím, že by to měla být nemocnice, která bude muset dokázat, že postupovala správně.