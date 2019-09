Nekonečný příběh: Zahájení severní části Pražského okruhu se odsouvá na rok 2026

„Zatím předpokládám, že k zahájení stavby úseku 511 Běchovice - D1 by mělo dojít v roce 2021. V ostatních úsecích jsou termíny pořád velmi vzdálené. Úseky 518 a 519 by měly být zahájené v roce 2026 a 520 až v roce 2028,” řekl Novinkám ministr Kremlík.

Úsek 518 by měl vést z Ruzyně do Suchdola, úsek 519 ze Suchdola do Březiněvse a 520 dále do Satalic. Exministr Dan Ťok v souvislosti se zahájením výstavby naposledy mluvil o roce 2024.