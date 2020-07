Někde je hub na koše, jinde vůbec nic

„Letošní rok je lepší, ale pro ty, co jsou skromnější. Samozřejmě se stane, že v některých místech je hub na koše,” uvedl předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa.

Hůř to v těchto dnech vypadá také v lesích na jihu Čech. „Podle mých informací z konce minulého týdne byl růst hub v jižních Čechách spíše v útlumu,“ řekl Novinkám mykolog Miroslav Beran z Českých Budějovic.

„Na sběr hub se momentálně dají doporučit především listnaté lesy, a to s velkou dávkou trpělivosti a znalosti hub,“ sdělila Novinkám mykoložka Jiřina Hrabáková. V nich ale houby rostly hlavně před čtrnácti dny, nyní už jsou tyto lesy prázdnější.

„Lidé by měli sbírat jen ty houby, které dobře znají. Nové druhy, které by chtěli sbírat, by si měli ověřit u lidí, kteří je už dlouho sbírají, případně se poradit s mykologem,“ poznamenal mykolog Daniel Kvasnička.