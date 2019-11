Nejstarší český premiér Babiš blahopřál Ukrajině k mladým vůdcům

Narážel na to, že ukrajinské hlavě státu Volodymyru Zelenskému bylo v době nástupu do úřadu 41 let. Ukrajinským premiérem je od letoška 35letý Oleksij Hončaruk.

Mezi českými premiéry je to jinak. Stanislavu Grossovi (ČSSD) bylo v době nástupu do funkce 34 let, Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) 42 let a Petru Nečasovi (ODS) 45 let.