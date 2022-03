Nejsme romantičtí pistolníci, chceme pomoci

Prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala se ve čtvrtek večer dohodli, že dobrovolníkům prezident nebude udělovat výjimku ze zákona ani žádnou jinou podporu. Jediné, co pro ně Hrad může udělat, je, že jim přislíbí beztrestnost při návratu (abolici se spolupodpisem premiéra). Služba v cizí armádě je totiž bez pardonu prezidenta trestná. Na Ukrajinu by chtěla vyrazit i skupina vysloužilých vojáků.

Podle majora ve výslužbě Michala Sochora (64), bývalého důstojníka z 19. motostřelecké divize Plzeň, se jich přihlásilo už kolem čtyřiceti. Teď zkoumají, jak se na Ukrajinu dostat a kde vzít výstroj a zbraně. Sochor řekl, že oslovil ne­úspěšně ministerstvo obrany. „Chápu, že nám nemůžou dát zbraně, ale aspoň výstroj by mohli poskytnout, abychom tam nedorazili v civilu, to by bylo nedůstojné,“ řekl Právu. Pokud neuspěje, chystá se oslovit ukrajinskou ambasádu.