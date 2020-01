Nejsme mafiánská koalice, řekl nový starosta Prahy 1 Petr Hejma

Proč jste kývl na to, že budete novým starostou Prahy 1?

Protože jsem lídrem My, co tady žijeme, což je uskupení, které zahrnuje strany STAN, lidovce, Iniciativa občanů a nově i TOP 09 a jako jejich lídr jsem zastával druhou nejvyšší pozici ve vedení města, a to je první místostarosta. V momentě, když došlo ke kolapsu ve vedení města, tak jsem byl připraven převzít odpovědnost z té pozici nejvyšší.

K rozpadu koalice jako první přispěl otevřený dopis dnes již bývalého radního pro majetek Davida Bodečka (Piráti) s výtkami. Přijali jste je za své a na základě jeho výtek jste začali bourat koalici.

Nikoliv bourat, ale vytýkat různé věci.

Proč jste si to nedokázali vyjasnit společně a uvnitř koalice?

Měli jsme více jak třítýdenní dohodovací řízení, v rámci kterého se nedošlo k žádnému závěru a byla tam nulová sebereflexe. Úřad je v katastrofálním stavu.

Co konkrétně je tam podle vás špatně?

Je v personálním rozkladu, jsou tam poddimenzované stavy. Z úřadu odešla řada schopných lidí.

Za to může dnes již bývalý starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě)?

Ano.

Co tedy podle vás udělal špatně?

Natahal si tam spousty lidí do tzv. paralelní struktury. Byla tam spousta poradců a pseudoporadců, kteří se rozlezli po úřadě a měli za úkol štěkat na standardní úředníky.

V čem by mu pomohlo chovat se takto k úředníkům, kteří mají dlouholeté zkušenosti?

On k nim přistoupil z pozice absolutní nedůvěry a jeho představa byla, že je všechny vyžene.

Nebylo to na místě poté, jak tam fungoval bývalý starosta Oldřich Lomecký (TOP 09), za kterým zůstala řada pochybností i trestní oznámení?

Myslím, že to byla činnost pana Lomeckého jako politika, ale úřad je plný velmi schopných a loajálních úředníků, a to na to nemá vliv. Úřad má dohlížet na rutinní chod radnice a politik přináší politický program.

Takže ta politická a ta odborná složka spolu podle vás vůbec nekooperovala?

Vůbec. Tam došlo k naprosté nespolupráci a nulové komunikaci.

Vytvořili jste novou koalici, mimo jiné s hnutím ANO. Vaše celostátní vedení s ním ale spolupráci především kvůli premiéru Andreji Babišovi odmítá. Jak jste to vysvětlil vašemu vedení?

V komunální politice je to vždy o konkrétních osobách, a ne o té stranické příslušnosti. Musíte vycházet z toho, koho ti lidé do zastupitelstva navolí. Dokonce i Piráti a Praha 1 sobě se snažili na svou stranu ANO přetáhnout a spolupracovat s nimi.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Nevadí ani to, že v nové radě máte bývalého radního Adriany Krnáčové, Karla Grabeina Procházku?

Právě pan Procházka nás naopak ubezpečil, že je v jisté názorové opozici vůči vedení ANO, protože byl Andrejem Babišem vyškrtnut z kandidátky pro volby do hl. m. Prahy. V tomto směru ne všichni musí být ti, kteří s politikou ANO souhlasí. Za mě nemám problém s ANO tady spolupracovat.

Pan Bodeček fungování bývalé koalice částečně zhodnotil jako boj dvou kohoutů na jednom smetišti. Není to tedy jen vaše osobní snaha Pavla Čižinského porazit a získat moc?

Určitě ne. Já už jsem řetěz na krku měl, mám fotku s Papežem i Dalajlamou a doma mi pro toto rozhodnutí nadávali. Jako neuvolněný první místostarosta jsem mohl mít daleko jednodušší život, ale nemohl jsem se dívat na to, jak je úřad ničen.

Takže jste takovým zachráncem Prahy 1?

Nechci se stylizovat do role zachránce, ale myslím, že jsem ten, který se rozumně rozhodl a má velkou podporu lidí z radnice. Ti mě denně prosili, aby skončil stav, který tam nyní je.

Na tiskové konferenci jste říkal, že budou nyní muset pracovat na 200 procent. To vám slíbili a máte to někde napsané?

Nemám to napsané, ale slíbili mi to a já jim věřím.

To znamená, že vy byste měl pracovat možná na 400 procent

To budu muset. To se s tím bohužel váže.

Když budete pracovat na 400 procent, budete brát i 4x vyšší plat?

Určitě nebudu. Já do toho podnikám a musí se to ve manažersky zvládnout.

Mluvili jste o transparentnosti a je to i jedna z hlavních priorit vaší koaliční smlouvy. Zveřejníte vaše platy a odměny?

Je to dané ze zákona a myslím, že by to mělo být. Se svými kolegy jsem se o tom ještě nebavil, ale problém s tím nemám.

Vyčítají vám, že vaše koalice je návrat ke starým pořádkům. Co budete dělat pro to, aby se na radnici staré pořádky nevrátily?

Je třeba si přečíst i sebereflektivní prohlášení jak ze strany ODS, tak i TOP 09, že se vůči těm starým pořádkům vymezují a garantují čistotu jednání a my jim věříme. Nejsme pokračovateli žádných mafiánských struktur. Nikdo z nás to nemá zapotřebí. Jsme poměrně dobře saturování ze svých civilních zaměstnání, takže tam nikdo nejde pro peníze.

Nezvolili jste ale úplně fér přístup. Koaliční smlouvu jste podepsali ještě před jednáním zastupitelstva. Nebyla to snaha bývalého starostu Pavla Čižinského obejít?