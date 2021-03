Nejradši bych jim nafackovala, říká sestra z přetížené nemocnice o popíračích covidu

„Všude od těch popíračů slyšíme, že je to kampaň, že covid neexistuje nebo že určitě nezabíjí, a přitom tady vidíte i mladý chlapy nebo ženský, jak se perou o život,” říká zdravotní sestra, která v sokolovské nemocnici pracuje už 17 let.

Ještě nikdy ale nezažila to, co na začátku letošního roku, kdy Sokolovsko naplno zasáhla britská mutace koronaviru. Jen za leden a únor v nemocnici zemřelo téměř 200 lidí, násobně více než obvykle v takovém období.

I dnes ji ale občas překvapí, že takové komentáře píšou také lidé, které dobře zná. „Já jsem si o svých kamarádech, které znám odmalička, myslela, že to jsou normální lidi, ale pak vidím, co jsou schopni vyplodit na Facebooku za bludy. To je prostě na facku. Kdybych mohla, tak je snad i zfackuju.”

„Štve mě to hrozně. Je to pro mě nepochopitelné,” dává najevo své emoce. „Ty lidi jsou bez jakékoliv zodpovědnosti a šíří tvrzení, která mohou ve výsledku zabíjet. Lidi si to přečtou, část jich tomu uvěří a inspiruje je to nedodržovat nějaká opatření,” obává se.