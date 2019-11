Nejlevnější set-top boxy jsou už vyprodané, přechod na DVB-T2 začíná

Přes prodávané set-top boxy lze v drtivé většině případů připojit i starší televize, které lidé mají třeba na chatách. „Kompatibilita závisí na výstupu signálu ze set-top boxu do televize (zpravidla konektory HDMI nebo SCART) a možnostech vstupu signálu do televize. Aby bylo možné set-top box pro příjem DVB-T2 zapojit k staršímu televizoru, je zpravidla nutné, aby televizor měl možnost vstupu HDMI nebo SCART,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. Jak doplnila, většina starších televizí mívá SCART.

„Pak je nutné zkontrolovat při nákupu set-top boxu, zda má výstup do televize i prostřednictvím tohoto konektoru,“ uvedla. V případě, že si zákazník není jistý, zda lze nový set-top box propojit se starší televizí, podle Šedivé to může konzultovat s prodejcem. Pokud starý televizor dosud umožňoval příjem vysílání DVB-T, měl by podle Filipové většinou umožňovat i příjem DVB-T2. A to prostřednictvím nového set-top boxu pro příjem DVB-T2/HEVC.