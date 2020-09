Nejhorší bylo vidět hořící kamarády, vzpomíná veterán

V roce 1942 dostal možnost vstoupit do vznikající čs. armády v Buzuluku. „V armádě jsem dělal všechno, spojaře nebo radistu. Zažil jsem toho hodně. Naštěstí mě nikdy nezranili, tak jsem prošel z Buzuluku až do Prahy,“ dodal plukovník ve výslužbě.

K smrti nebo zranění měl ale několikrát blízko. „Nerad na to vzpomínám, byl to strašný zážitek. Bombardovali nás ve vlaku, zachránil nás kamarád Pliska, který byl u kulometu. Všechno ale hořelo. Tři dny jsem nemohl jíst, protože jsem viděl hořet kamarády. To bylo nejhorší, co se mohlo stát,“ zavzpomínal.