Nejhezčí dárek, radují se rodiče, děti i kantoři

„Dcera chodí do druhé třídy. Třikrát týdně mají online výuku a dostávají i další domácí úkoly. Já pracuji z domova, firma mi vyšla vstříc. Je to pro mě veliká úleva, kdyby dcera zůstala ještě doma, musela bych jít na ošetřovné, protože už to opravdu nezvládám,“ řekla Právu matka školačky.

„Já se těším na kamarády i paní učitelku. Učení přes počítač mě moc nebaví a těším se, až budu psát na tabuli,“ komentovala online výuku žákyně druhé třídy.

Českobudějovické základní školy jsou podle náměstka primátora Viktora Vojtka na návrat prvních a druhých tříd připravené. Školám v krajském městě v tuto chvíli učitelé nechybí a fungovat mají také družiny i jídelny.

„Ve školách je v tomto počtu naprosto reálné dodržovat dvoumetrové rozestupy a všechna další potřebná protiepidemická opatření, a to i v jídelně,“ řekl Vojtko. S ním souhlasí i ředitelka Základní školy Pohůrecká Dana Walterová. „My s návratem prvních a druhých tříd problém nemáme. Těch dětí bude tak málo, že v jídelně mohou od sebe sedět i deset metrů. A všichni už se nesmírně těšíme, až odložíme počítače a vezmeme do ruky křídu,“ řekla Právu ředitelka s tím, že středeční oznámení vlády přišlo včas a škola má dost času se na návrat prvňáků a druháků připravit.

Termín není šibeniční

„Není to žádný šibeniční termín. Je týden na to, abychom se připravili, takže si myslím, že se dá vše zajistit a zařídit,“ řekla Právu ředitelka ZŠ a MŠ Kaštanová v Třinci Iveta Hudzietzová. Dodala, že problémem by byl, kdyby to bylo ze dne na den nebo škola měla jen dva dny na přípravu.

„Ale my už jsme s tím počítali, předpřipravili jsme se a jednáme o tom, jak upravit výuku,“ poukázala s tím, že jsou schopni zajistit nejen výuku, ale i jídelnu a družinu. „Ocenila bych ale přesné, konkrétní informace ze strany ministra školství, které by přišly do datových schránek dříve než den před otevřením,“ vzkázala ministerstvu.

Obdobný názor má i ředitelka ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě Lenka Matušková „Nemáme početné třídy, v prvních, druhých i třetích třídách máme vždy nanejvýš 20 dětí, takže tady by to neměl být problém,“ míní Matušková.

I ona je schopna zajistit družinu a jídelnu. „Školní jídelna nám jede pořád, protože vaříme pro školky,“ poukázala.

„Jsem všemi deseti pro. Osobně jsem se domníval, že pokud se vrátí prvňáci a druháci do školy, tak to bude nejdřív 23. listopadu. Když to bude o týden dřív, tím lépe. V jejich věku nemůže výuku v kolektivu a ve třídách sebedokonalejší vyučování na dálku nahradit. My jsme připraveni,“ řekl Právu Libor Zřídkaveselý, ředitel ZŠ a MŠ Kotlářská v Brně, kde je šest tříd dětí v prvních a druhých třídách.