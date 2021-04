Za vrbětickým útokem stál zřejmě celý tým ruských agentů

Podle serverů Seznam Zprávy a Respekt.cz přicestovali kvůli uskutečnění akce do Česka ještě nejméně další dva důstojníci ruské jednotky GRU známé pod číslem 29155, která má v popisu práce likvidace nepohodlných lidí nebo operace podobné té ve Vrběticích.

Šéf policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek a nejvyšší žalobce Pavel Zeman v pondělí potvrdili, že v souvislosti s explozemi muničních skladů ve Vrběticích podezřívají agenty Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina. Tedy stejné muže, kteří se později pokusili v britském Salisbury v roce 2018 otrávit bývalého ruského rozvědčíka Sergeje Skripala a jeho dceru Julii.

Podle SeznamZprávy však Čepiga s Miškinem působili v týmu nasazeném do akce Vrbětice jako operativci, jejichž specializací je rozvědná činnost či sledování, nikoli výbušniny. Proto prý do Česka přicestoval i starší agent pod falešným jménem Sergej Fedotov, který je na exploze a také na jedy odborníkem. Respekt k jeho osobě upřesnil, že jde ve skutečnosti o Denise Sergejeva, který se prý rovněž podílel na otravě Skripala látkou novičok.

Tentýž muž se podle serverů objevoval spolu s dalším členem jednotky Egorem Gordienkem i v Bulharsku v době, kdy se tato skupina pokusila otrávit tamního obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, Právě jemu podle některých spekulací měla patřit část munice vyhozené do vzduchu ve Vrběticích, která měla ale být podle Zemana zničena až po cestě do Bulharska, tedy nikoli na území ČR.

Akci měl velet Averjanov

Dalšími důstojníky jednotky pro Vrbětice pak byli údajně dva muži Jevgenij Kalinin a Alexej Kapinos. Celé skupině podle Respektu šéfoval a na akci osobně odhlížel velitel jednotky 29155 Andrej V. Averjanov, který v době jejího konání v utajení odjel do střední Evropy a do Moskvy se vrátil jen několik hodin po výbuchu ve Vrběticích. Averjanov má prý přímé spojení na vedení GRU a vládnoucí administrativu.

Údaje o letenkách ukazují, že českou policií nyní hledaní Čepiga s Miškinem přistáli v Praze na falešné pasy a měli otevřené zpáteční datum odletu z ČR. Během krátkého pobytu v metropoli Čepiga zveřejnil na svém tehdy fungujícím profilu na sociální síti fotografii ze Staroměstského náměstí. V době, kdy se s Miškinem přesunuli na Moravu blíže vrbětickému skladu a bydleli v Ostravě v hotelu Corrado, si další člen jednotky 29155 Nikolaj Ezhov pronajal v Rakousku auto.

Hypotézou podle Respektu je, že Ezhov vyzvedl velitele Averjanova půjčeným vozem ve Vídni a oba odjeli do Ostravy, kde se sešli s Čepigou a Miškinem, aby jim pomohli s přípravou celé akce. Averjanov měl v té době vypnutý svůj mobilní telefon, znovu ho zapnul až 16. října odpoledne, tedy po výbuchu ve Vrběticích.

Objednali se e-mailem

Čepiga s Miškinem se prý do muničních skladů objednali e-mailem, který byl podle policejní expertizy zbaven všech metadat. To znemožňuje určit, odkud přesně byl odeslán. Povolení ke vstupu do Vrbětic jim provozovatel vydal na období od 13. do 17. října 2014. K výbuchu v muničním skladu č. 16 došlo 16. října v 9.25. Policie zatím nemá podle Respektu přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézou za vysoce reálnou.

V době, kdy první sklad ve Vrběticích explodoval, nastupovali údajně již Čepiga s Miškinem ve Vídni do letu společnosti Aeroflot do Moskvy. Velitel jednotky Averjanov a Ezhov se týž den vrátili také do Vídně a Averjanov odletěl zpět do Moskvy večerním letem.

Další člen týmu mezi 18 vyhoštěnými

Do týmu podle Seznamu patřil i muž, který do Česka přicestoval až v polovině loňského roku na diplomatický pas se zřejmě falešným jménem Viktor Budiak. Působil pak na ruské ambasádě jako zástupce vojenského atašé až do doby, než o vrbětické akci informovaly tajné služby, policie a vláda. Pak se dostal na seznam osmnácti ruských diplomatů, které Česko kvůli vrbětickým výbuchům v pondělí vyhostilo.