Nedomyslelo se to. ČSSD připouští, že tři sazby DPH na pivo jsou chyba

„Na rozdíl od premiéra Babiše nesouhlasím s tím, že nějaký blb vytvořil nějakou tabulku. Naopak ta tabulka, jak jsem ji viděl, vystihuje zcela varianty, které přicházejí. Může to vytvořit určitý chaos a nezlehčoval bych to, ministerstvo financí to nedomyslelo,“ prohlásil Votava.

Novinky se proto Votavy zeptaly, proč ČSSD pro nižší sazbu DPH na točené pivo hlasovala. „Tak jsme si to neuvědomili, co to všechno bude znamenat. Je potřeba si to připustit. Nedomyslelo se to do důsledků,“ přiznal Votava. Dodal, že je to chyba především ministerstva financí, které návrh připravilo.