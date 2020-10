Něco muselo zabrat. Reprodukční číslo kleslo na 1,1

„Možná vás překvapím, ale těch 15 000 není úplně tak špatná zpráva, ačkoliv je to rekord. Pokud by vývoj takto pokračoval, což znamená, že to stále ještě poroste, ale to tempo se bude stále snižovat, tak to je cesta správným směrem,” řekl ve středu Českému rozhlasu Hamáček s tím, že začátkem či v polovině listopadu začnou při tomto vývoji padat i rekordní počty nárůstů.