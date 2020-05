Nechcete poslat dítě do školy? Můžete přijít o ošetřovné

Ministr školství Robert Plaga (za ANO ) několikrát opakoval, že nástup do školy na 1. stupně a do školky je dobrovolný, jenže může rodiče připravit o možnost čerpání ošetřovného. To jsou mnohdy přitom jediné peníze, které dnes nepracující rodič pobírá.

„Pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, přesto ho nevyšle do školky nebo do školy, tak nárok na ošetřovné zanikne,“ řekla Novinkám ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová .

Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis babičky nebo dědy. Pokud v něm tak například vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do školy neposlat, do školy ho tak nakonec stejně poslat nemusí.