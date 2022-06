Nebinární osoba s požadavkem na změnu rodného čísla neuspěla

„Stěžovatelovo rodné číslo přitom vyjadřuje datum narození a dále obsahuje čtyři v zásadě náhodné číslice. V jeho rodném čísle tak není nic, co by explicitně vyjadřovalo, či snad zdůrazňovalo, že je stěžovatel mužem,” konstatovali ústavní soudci.

ÚS uvedl, že česká společnost všeobecně akceptuje problematiku lidské existence binárně. Následně dodal, že pokud by se zavedlo „neutrální pohlaví“ a bylo by stěžovateli přiřazeno, na jeho rodném čísle by se ani tak nemuselo nic měnit.