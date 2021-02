Návrat do škol musí zůstat prioritou, reaguje opozice na Babišovy pochyby

Návrat dětí do škol musí zůstat prioritou, zní z opozice poté, co návrat prvních studentů do škol od příštího týdne zpochybnil v sobotu premiér Andrej Babiš (ANO). Plán podle něj ohrožuje špatná epidemická situace. Co nejrychlejší návrat vybraných ročníků do lavic byl přitom jednou z podmínek hejtmanů, kteří na žádost vlády iniciovali nové vyhlášení nouzového stavu.