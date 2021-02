Návrat do škol 1. března? Testy ještě nejsou ani objednané

„Testy zatím nejsou objednané,“ sdělil. Budou jich přitom potřeba miliony. Na dodávky ČR může čekat měsíc i déle, čas zabere i distribuce. Není známo, kdo bude na děti při samoodběrech dohlížet, zda učitelé nebo si výsledky budou žáci nosit z domova.

Neinvazivní antigenní testy LEPU, které se používají ve školách v Rakousku a které v ČR zastupuje firma Quickseal a o nichž Právo a Novinky v minulých dnech rozsáhle informovaly, by podle ministerstva školství mohl výrobce dodat do jednoho měsíce od objednání.

Jen žáků a studentů posledních ročníků ZŠ a SŠ, kteří by se mohli do lavic vrátit jako první, je 200 tisíc a testy by se měly opakovat jednou týdně. V Rakousku, které testů už dřív nakoupilo miliony, se děti samotestují dvakrát týdně. Navíc testovací sady rakouské rodiny obdržely zdarma i domů, aby si postup mohly děti vyzkoušet.

Na přípravě organizace testování ve školách pracuje Ústřední krizový štáb a ministerstvo zdravotnictví vybírá testy. Samoodběr bude navíc muset schválit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nebo by se bleskově musel změnit zákon. Dosud musí odběr provádět vyškolený pracovník. Žáci v Rakousku si výtěr z přední části nosu jen dva centimetry hluboko (nikoliv tedy z nosohltanu) provádějí už týden sami.

Protest u Plagy doma

Možnost využití těchto testů podpořil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že největší problém bude zajistit v krátké době jejich potřebné množství. Podle něj se proto uvažuje o možnosti, že by se ČR připojila k rakouským objednávkám.

Pokud by se testovaly jen závěrečné ročníky středních škol, šlo by o 98 tisíc žáků a 30 tisíc zaměstnanců škol. Testovat by se měli pravidelně jednou za sedm až 14 dní. Kvůli opatřením proti epidemii jsou teď otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol.

Plaga řekl, že jako první by měli na řadu přijít závěrečné ročníky středních a základních škol a žáci z oborů s praktickou výukou. Následovat by měl první stupeň ZŠ a zřejmě střídavá výuka druhého stupně. Mezi vlnami uvolňování by podle něj mohlo být asi 14 dnů, jde o názor epidemiologů.