Návrat armády do Hradčan Ralsko odmítá

Byla by to katastrofa. Jednoznačné reakce se ozývají z území bývalého vojenského prostoru Ralsko na Českolipsku. Poslední sovětští vojáci ho opustili v květnu 1991. Od té doby ležel stranou zájmu jakékoliv armády. Až teď se o zdejší letiště, rozpínající se mezi místními částmi Hradčany a Ploužnice, začalo zajímat ministerstvo obrany. To chce začít jednat o návratu letiště do majetku armády. Přímo v Ralsku to ale vyvolalo zděšení.