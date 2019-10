Nástupcem Mračkové Vildumetzové v čele kraje má být náměstek Kubis

„Krajská koalice v úterý projednala změny ve vedení Karlovarského kraje. Hnutí ANO navrhlo koaličním partnerům na hejtmana Petra Kubise, současného náměstka pro sociální věci a bezpečnost. Koaliční partneři by se měli formálně do úterý vyjádřit, ale již při předešlých neformálních jednáních byla jeho nominace podporovaná,” uvedla Mračková Vildumetzová.

Volba nového hejtmana Karlovarského kraje by se měla konat 11. listopadu, případně 16. prosince. „Chceme také kandidáta představit opozičním zastupitelům. Osobně bych ale ráda, kdyby volba proběhla už v listopadu s tím, že termín nástupu do funkce by byl zřejmě v prosinci,” řekla Mračková Vildumetzová.