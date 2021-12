Nášlapná mina po Metnarovi. Černochovou potrápí obří zakázka na BVP

Pro Černochovou to bude těžké dilema. Pokud rozhodne pokračovat a umožnit firmám nabídky doplnit, může ministerstvo dostat do nekonečných právních sporů. Když rozhodne začít nový tendr, naštve armádu, která na nové obrněnce, které by měly nahradit 40 let staré sovětské BVP, dlouho čeká.