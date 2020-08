Nápad Bruselu zaříznout léčivé konopí nadzvedl Piráty

Přitom OSN na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) naopak navrhuje složku CBD ze seznamu drog vyjmout a ponechat tam pouze konopí s vysokým obsahem THC, které omamné účinky má.

„Evropská komise se prostě rozhodla přestat respektovat dohodu členských států, že CBD je potravina na základě regulace ‚potraviny nového typu‘. Místo toho se nechala slyšet, že CBD bude považovat za narkotikum, protože to údajně plyne ze stanoviska WHO,“ popsal Právu pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

To prý povede k tomu, že regulace mastí a tinktur s CBD se přenesou zpět na zodpovědnost jednotlivých států. Pokud by však zůstaly v rámci potravin nového typu, vyladila by se pravidla v rámci jednotného trhu EU a jejich dostupnost by se tím ještě podpořila. Takto hrozí, že se naopak sníží.

Každá vláda může sama za sebe podle Vymazala sice zařadit CBD do vlastních potravinových regulací, ale velkou ochotu neočekává.

OSN může karty ještě zamíchat

„Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová byla ze záměru Evropské komise stejně překvapená jako my. Na stanovisku za ČR se pracovat teprve začne. Nyní připravujeme podklady popisující přínosy liberálního přístupu k nakládání s CBD, který odpovídá aktuálnímu vědeckému poznání,“ uvedl Vymazal s tím, že své závěry hodlá Vedralové předat.

Právě na jejím doporučení bude záležet, až bude k problematice zaujímat postoj vláda. Podle Vymazala je šance krok Bruselu zvrátit v rámci jednání evropské pracovní skupiny pro drogy.

To by mělo proběhnout v září nebo v říjnu. Vedralová zatím vyzývá ke klidu. „Ještě se věc řeší na úrovni členských států, vyčkejme na dialog,“ řekla Právu.

Pokud ani podzimní debaty nezaberou, další šance se nabízí v prosinci, kdy bude ve Vídni zasedat Komise pro narkotika OSN. Ta má rozhodnout o doporučení WHO, která na základě 30 let výzkumu navrhuje CBD ze seznamu nebezpečných drog vyjmout. Na černé listině by tak zůstalo jen konopí s vysokým obsahem THC.

„Pokud dojde k tomuto dlouho očekávanému rozřazení, tak bude Evropská komise nejspíš muset svůj postoj přezkoumat a upravit,“ míní Vymazal.

Kromě stanoviska Vedralové bude záležet i na pozici sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Jeho šéf Ondřej Benešík (KDU-ČSL) uvedl, že Česká republika při těchto jednáních vždy zastávala liberálnější postoj, zatímco Brusel je konzervativnější.

„Nejsem chemik, ale pokud je to substrát, který není psychotropní a nemá jiné zásadní vedlejší účinky, ať to tedy na seznamu není,“ uvedl pro Právo.

Z debat představitelů vlád v užší skupině vzejde doporučení pro evropské orgány a z něho pak doporučení pro ostatní státy sedmadvacítky.

Jak budou evropští lídři v prosinci ve Vídni hlasovat, zatím není zřejmé.

Podle Vymazala by se ale ČR měla jasně vymezit už nyní. „Pokud se někdo staví proti uvolnění CBD, tak říká, že kanabidiol je narkotikum. A to je strašně zastaralý názor z roku 1961. Když v rámci vyjednávací skupiny řekneme, že se zbláznili, mohlo by to mít dopad,“ podotkl.

Dopady v EU se mohou značně lišit. Pirátský poslanec poznamenal, že zatímco v ČR mohou fyzické osoby být alespoň držiteli přípravků s CBD, ale nesmějí se třeba přidávat do potravin, na Slovensku je CBD zcela ilegální.