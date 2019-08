Nacher: Podpoříme změnu, která Prahu zbaví amatérů

Pražská koalice se opět hádá, ANO i ODS jsou připraveny podpořit vznik nové ko­alice bez pirátů. Máte pocit, že zrovna toto je na pád koalice?

Upřímně mi přijde zvláštní, že se největší krize rozhoří kolem odvolávání ředitele pražské firmy. Nicméně ten konflikt názorně ilustruje fungování Pirátů v politice, jejichž chování se zcela vymyká jak od koaličních, tak opozičních stran.

Vážně? A v čem?

V prvé řadě nerespektují ko­aliční jednání – pokud na něčem není dohoda, tak nebudu na poslední chvíli partyzánsky navrhovat odvolání ředitele Pražské plynárenské pana Janečka, ještě když s ním předtím zruším schůzku, která měla některé kroky ozřejmit. To ukazuje, že Piráty nezajímá skutečnost, ale jak se o něčem píše v médiích.

Takto se v politice nechová, notabene u šéfa společnosti, která za posledních pět let ztrojnásobila svůj zisk a jako jediná městská firma široko daleko přináší Praze miliardu na dividendách.

V zastupitelském klubu ANO je nálada, abychom si prožili čtyři roky v opozici

Navíc Pražská plynárenská spadá do gesce radního za TOP 09 Chabra a Piráti by asi také nebyli rádi, kdyby jim někdo chtěl nečekaně zasahovat do personálií, které mají na starost. Piráti se soustředí na tuto firmu, místo aby se soustředili na ty městské společnosti, které Praha, tedy daňoví poplatníci dotují, jako je Dopravní podnik nebo TSK. Navíc zpochybňováním PP mohou firmu poškodit v očích klientů, kteří mohou přejít ke konkurenci.

Existuje nějaká dohoda se šéfem TOP 09 Jiřím Pospíšilem, že když ANO pomůže svrhnout piráty, tak by je třeba s ODS v čele magistrátu nahradilo?

Určitě ne. Nikdo nás neoslovil a ani sami jsme nikoho ne­oslovili. Jen říkáme, že voláme po větší profesionalitě při vedení města a po plnění slibů, které byly dány – nikdo třeba nemluvil o tom, že ředitelé městských firem se budou jmenovat bez výběrového řízení.

ANO podpoří jakoukoli změnu koalice, která nebude postavena na takovéto partyzánštině, amatérismu a sociálním inženýrství. Tím neříkáme, že se chceme vrátit do vedení magistrátu. Myslím, že v zastupitelském klubu ANO je nálada, abychom si prožili čtyři roky v opozici a naučili se vnímat věci z jiného úhlu pohledu.

Jinými slovy podpoříte jakoukoli koalici bez pirátů?

Cokoli, aby se Praha zbavila anarchistického vedení. Nebudu to personifikovat, to ať si každý dosadí. Kdyby tu šlo o jednorázovou věc, tak chápu, že někomu ujely nervy, to se v politice občas stává. Ale stačí připomenout tajná hlasování, falšování zápisů z rady, a teď snaha nekorektně odvolat ředitele firmy.

Prostě je vidět, že rada v tomto složení funguje nestandardně a nepředvídatelně, a podpoříme jakoukoli změnu, která bude postavena na skutečném řízení a rozvoji města.

Kdyby se TOP 09 dohodla s ODS, bylo by ANO takovou koalici z opozičních lavic ochotno podpořit?

Rozhodně nejsme destruktivní opozice, nemáme žádný problém podpořit rozumné koaliční návrhy a děláme to často. Ostatně jsme podpořili i dva opoziční radní. Neděláme kritiku za každou cenu, ale zároveň upozorňujeme na věci, které jsou špatně.

Bylo by amatérské dopředu odhalovat všechny varianty, ale v obecné rovině říkám, že když se naskytne možnost rozumné změny, tak ji podpoříme.

S ANO se rozloučil někdejší kandidát na primátora Petr Stuchlík slovy, že v pražské buňce nevidí perspektivu a že kmotrovatí. Jste nestraník, uvažujete o vstupu do hnutí, případně že byste mohl kandidovat na šéfa pražského ANO?

Trvám na tom, že podruhé už nevstoupím do stejné řeky. A jen proto, že Petr Stuchlík odešel, tak nebudu najednou někam kandidovat. Stále ale budu aktivní jako poslanec i pražský zastupitel, dál se budu věnovat tématům, jako je boj se šmejdy, ochrana spotřebitele, dětské dluhy, exekuce, na tom se nic nemění.

K vnitrostranickým kritikům se po zvolení do europarlamentu přidala exposlankyně ANO Radka Maxová. Podle ní je v hnutí důležitější loajalita než práce. Co vy na to?

S tímto přístupem nesouhlasím, sám se označuji za pozitivního rebela, takže když mám problém, tak to řeknu nahlas v poslaneckém klubu. A dělal jsem to před volbami i po nich.

Andrej Babiš i předseda klubu Jaroslav Faltýnek nás vybízejí, abychom říkali své názory, od církevních restitucí po karenční dobu. Ve svých věcech jsem měl vždy možnost mluvit do připravované legislativy, svůj prostor si ale každý musí umět vyboxovat pílí i odvahou mluvit nahlas.

Nevšiml jsem si, že by kolegyně Maxová byla častým účastníkem debat v klubu. Vadí mi princip, že předtím s nějakým menšinovým stanoviskem nevystupovala, ale po zvolení do europarlamentu to rozjede. To mi přijde nefér.

Máte pocit, že vládní koalice se soc. dem. má ještě smysl?

Vždy jsem říkal, že jsem byl zastáncem středopravicové koalice, kde bychom nemuseli dělat tolik kompromisů. Když nás ale ostatní odmítli, tak vládní sestavu respektuji. Co bude na podzim, je ve hvězdách.

Ale dokud to půjde, tak chci maximalizovat kroky, které pomohou spotřebitelům a napraví nespravedlnosti z minulosti jako v případě dětských exekucí nebo šmejdů. S premiérem nyní řeším také zvýšení nezabavitelného minima, které je dnes 6429 korun, a do konce srpna chci přijít s nějakým návrhem.