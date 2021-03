Na Zlínsku zachytili maso z Francie s listerií

„Ve všech případech tyto výrobky musely být pozastaveny, musely být zlikvidovány a po došetření všech záležitostí byly zase uloženy finanční sankce. Co se týká dovozu, tam musí být stále prováděna kontrola. Provádíme to formou kontrol v místě určení. To znamená, že se kontroluje jednak dokumentačně a jednak se odebírají vzorky u dovozového zboží," uvedl Mahdalík.