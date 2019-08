Na Trutnovsku hledají stopy pumy. Svědci popsali, že viděli velkou šelmu

Od té doby nebyl výskyt šelmy znovu potvrzen, ostražitost přesto trvá. Policie žádá případné svědky, kteří by podobné zvíře také zahlédli, aby zavolali na tísňovou linku 158.

Jak Právo ujistil starosta Hajnic Petr Červený (bezp. za ODS ), lidé v obci nepanikaří. „Vyhlásili jsme to, dali jsme zprávu i na úřední desku a rozeslali SMS. Puma je zvíře plaché,“ řekl Právu. Obezřetní by možná mohli být cyklisté.

Přiblížil i to, jak svědci zvíře popsali. Prý bylo černé, přeběhlo přes silnici, kde zůstalo stát, a podívalo se na ně. „V kohoutku mělo asi metr, dlouhý ocas. Prý to nemohlo nic jiného být,“ dodal Červený.

Podle zdroje Práva by se mohlo jednat o pumu, která byla v nedávné době viděna na Vysočině, i když zároveň se zoologové domnívají, že puma by se spíš pohybovala v kruzích, než že by překonávala takové vzdálenosti.