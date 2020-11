Na projekt Ninin sen zavražděné studentky se už vybralo 14 milionů

Projekt „Ninin sen“ se nyní snaží naplnit její rodiče a sestra Anna, kteří se rozhodli i pomocí sbírky a nově zakládaného nadačního fondu sehnat dostatek financí na to, aby domov seniorů nesoucí Ninino jméno skutečně vznikl.

„Spolu s našimi rodiči a Nininými nejbližšími přáteli bychom chtěli postavit rodinný domov důchodců nesoucí její jméno, kde každý nalezne pochopení a lásku, kde bude neustále co dělat a kde každý najde své místo,“ napsala rodina zemřelé na facebookových stránkách její sestry Anny.

„Pokud by se nám zadařilo, domov by byl sdílen se školkou, aby se mohly navzájem potkávat různé generace,“ uvedla rodina.

Ta včera pro Právo doplnila, že na této sociální síti právě založili i speciální stránku „Ninin sen“. „Víme, že se jedná o běh na dlouhou trať, ale to nás neodradí,“ řekla Právu Anna.

Nejprve však musela vyřešit vše potřebné kolem pozůstalosti Niny včetně pohřbu, který proběhl v minulých dnech. „Je nám těžko. Postupně se ale snažíme pustit do práce na projektu pro Nininku, který nám pomáhá vidět alespoň nějaký smysl v životě. Velice si vážíme všech příspěvků a projevené důvěry,“ sdělila Právu sestra Anna.

Upřesnila, že v současné době chtějí své plány probrat s experty v oblasti péče o seniory, zvláště pak od těch, kdo mají s podobnými projekty zkušenosti. „S tím začínáme již nyní, a to jak v Česku, tak i v Dánsku. V kontaktu jsme i s dánským velvyslanectvím v Praze,“ nastínila Anna.

Se sestrou a kamarádem Davidem babičce i dalším důchodcům hráli a zpívali oblíbené písně a zapojovali je do společných aktivit.

„Myslím, že by Nina souhlasila, že nejvíce se nám líbilo to, jak spolu lidé jednají. Všude byla cítit laskavost a vzájemný respekt. I my jsme se tak mohly při práci cítit jako doma,“ přiblížila Anna.