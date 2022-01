Na piana do škol vybrali Komárkovi 10 milionů

„Pro mne i manželku piana znamenala i osobní obohacení – projekt nám přivedl do cesty plno zajímavých lidí, kterých si vážíme,“ dodal druhý nejbohatší Čech.

„Hned na začátku jsme řekli, že nástroje by měly směřovat tam, kde se kromě zmíněných kritérií mohou frekventanti pochlubit úspěchy v hudebních soutěžích. Výběrová komise brala v potaz i lokalitu a její sociální kapitál, v níž konkrétní škola funguje, a snažili jsme se upřednostnit potřebnější regiony,“ popsal Luboš Veselý, ředitel KKFF.

V některých případech hráli žáci na nástroje i přes 70 let staré, průměrné stáří bylo 49 let. „Pro potřeby výuky na školách je záhodno obnovit klavíry po deseti, maximálně po 15 letech, to samozřejmě za předpokladu pravidelné údržby,“ podotkl Jan Simon, odborný garant komise a intendant Akademie klasické hudby.