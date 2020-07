Na Karvinsku se bojí kolapsu zdravotní péče

To primátor Havířova Josef Bělica ( ANO ) věří, že chytrá karanténa i trasování fungují. „Omezení a nařízení začínají a končí u každého z nás. Pokud je jednotlivci nehodlají dodržovat, tak ohrožují i zbytek. A to je problém,“ avizoval.

V okrese je zasaženo hlavně Třinecko, kde je 70 nemocných, u nás ve Frýdku-Místku to bylo 19. Takže i když je to u nás v pohodě, musíme dodržovat to, co je míněno pro ty, kde je situace horší,“ řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD).