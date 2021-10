Na jmenování Zemanem čeká pět desítek soudců, hrozí ohrožení projednávání kauz

Na své jmenování čeká nyní nejméně pět desítek soudců. Do konce roku by je měl jmenovat prezident Miloš Zeman. Pokud by se jmenování nestihlo, mohlo by hrozit plynulost projednávání kauz. Na tiskové konferenci po skončení 31. sněmu Soudcovské unie ČR to řekl její prezident Libor Vávra.