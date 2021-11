Na Ještědu začali nakládat zdemolovanou kabinu lanovky

Dostat zdemolovaný vrak přitom musí nahoru do prudkého svahu, použijí při tom vyprošťovací tank. Nahoře ho pak naloží na valník, řekl mluvčí Českých drah, které lanovku na Ještěd provozují, Petr Štáhlavský.

Lanovka bude podle něj poté přepravena do areálu Českých drah v Liberci.

Kabina lanovky se při cestě dolů zřítila z asi třicetimetrové výšky poté, co nejspíš prasklo tažné lano. Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou od dvou do osmi let, tragickým pádem se zabývají i inspektoři Drážní inspekce.