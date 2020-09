Na jaře se děti bály covidu. Teď reakcí spolužáků, až zakašlou

„Děti z médií slýchávaly, jak vysokou má covid smrtnost, a to je děsilo. Ptaly se, jak to bude probíhat, když se nakazí, bály se o své babičky a dědečky,“ řekla v pondělí Právu Kateřina Lišková, vedoucí Linky bezpečí.

Co když se nakazí a pak můžou nakazit ostatní? A děti se ho pak budou štítit. Strach ze stigmatizace je tam markantní

„K nám volají standardně děti ve věku 14 až 17 let a u nich je strach ze smrti silný, hodně si lámou hlavu nad smyslem bytí v tomto období. Rodiče jim to často nedokážou vysvětlit nebo se tématu raději vyhnou,“ uvedla Lišková.

„Nyní se v hovorech projevily obavy z návratu do škol. Jak to bude fungovat? Co když se nakazí a pak můžou nakazit ostatní? A děti se ho pak budou štítit. Strach ze stigmatizace je tam markantní,“ popsala telefonáty posledních dnů Lišková. Obyčejná obava dospělého z toho, že si kýchne a sesypou se na něj cestující z celého vagonu, je pochopitelně u dětí násobena.