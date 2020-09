Na hranicích u Hrozenkova stojí jedna slovenská hlídka, kontroluje téměř každého

„Dobrý den, hraniční kontrola. Předložte, prosím, své doklady. Odkud a kam cestujete? Máte potvrzení o negativním testu na koronavirus?“ ptali se policisté posádek vozu. Při loučení pak dodávali, že při změně zdravotního stavu mají kontaktovat lékaře či hygienu.

„Co se dá dělat. Nařízení musíme respektovat. Jsme už v důchodu, tak nás to zasáhne méně. Ještě včera jsme byli na hřiby tady v lesích na české straně. Ale od pátku tam raději už nepůjdeme. Na Moravu navíc chodíme nakupovat, buď do Starého Hrozenkova nebo až do Uherského Brodu. No ale odteď už musíme do Drietomy. Snad ta omezení nebudou trvat dlouho. Naši politici tvrdí, že by mohla skončit někdy v listopadu,“ uvedla postarší žena z Liešna u Drietomy.

„Jdu na autobus do práce. Doufám, že mne policisté pustí. Potvrzení od zaměstnavatele mám ještě z jara. Jedu do Drietomy. V práci jsem totiž byla naposledy v pondělí,“ obávala se Kateřina Pavlínová ze Starého Hrozenkova cestou k autobusové zastávce na slovenské straně hranice. Policisté mladou ženu nakonec pustili a ona mohla nasednout do autobusu a odjet do zaměstnání s tím, že příště už musí mít v ruce čerstvé potvrzení od zaměstnavatele. Jako pendler nepotřebuje podle nařízení hlavního hygienika Slovenska testy na koronavirus, ale právě aktuální potvrzení od zaměstnavatele.

Policisté na hranici zastavovali jen osobní auta a dodávky. Foto: Aleš Fuksa, Právo

„Testy jsem si nechala včas udělat, i když je jako lékařka-psycholožka nepotřebuji. Ale chtěla jsem mít jistotu. Jedu z Brna do Žiliny za rodiči a bratrem,“ řekla slečna Tereza, kterou policisté na hranici zdrželi stejně jako ostatní zastavené řidiče necelých pět minut.

Omezení od deváté hodiny ranní

Přísnější opatření při přejezdu hranic na Slovensko platí od páteční deváté hodiny. Českou republiku přeřadilo Slovensko mezi země v červené zóně. Osoby přijíždějící z České republiky se musejí až na výjimky prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění covid-19 ne starším 72 hodin. Další možností je okamžitý nástup do karantény nebo předložení potvrzení, na které se bude vztahovat některá z výjimek nového protiepidemiologického opatření Slovenska.

K těmto patří i pendleři, kteří z příhraničních míst míří za svou prací na druhou stranu hranice. Výjimka se vztahuje také na řidiče nákladní a autobusové dopravy, piloty a posádky letadel či vlaků, tranzitu obyvatel členských zemí EU přes Slovensko a diplomatů. Testy nemusejí předložit ani Slováci, kteří jsou v Česku zaměstnáni ve zdravotnictví, vědě a výzkumu nebo pracují jako sezonní zaměstnanci v zemědělství a potravinářství.

„Opatření se nevztahuje na osoby, které mají trvalý nebo přechodný pobyt v příhraničních oblastech sousedního státu do třiceti kilometrů od otevřeného hraničního přechodu,“ uvedl v nařízení hlavní hygienik Slovenska Ján Mikas.

Doslova na stovky metrů tak změřilo již na jaře, kdy platila obdobná nařízení, dojezd od slovenských hranic k areálu vedení Gumáren Zubří na Valašsku, a to kvůli čtyřicítce svých zaměstnanců, kteří do práce dojíždějí ze Slovenska. „Do firmy je to přesně 27,5 kilometru. Nečekáme, že budou mít naši zaměstnanci na hranicích problémy. Ale skutečnost uvidíme, až se budou vracet domů. Dáváme jim samozřejmě potvrzení, že jsou zaměstnanci gumáren a přidáváme mapky s přiblížením polohy našeho areálu,“ řekla Právu personální ředitelka gumáren Pavlína Vrbová.

Slovenští zaměstnanci v gumárnách jsou podle ní nezastupitelní. „Někteří z nich jsou v klíčových střediscích provozu. Výrobu teď máme docela našlapanou. Byl by problém, kdyby nemohli zpět přes hranice. Ale s touto variantou raději ani nepočítáme,“ podotkla Vrbová.

Lékaři projedou bez testů

Do výjimky zaměstnanců, kteří nemusejí mít negativní testy na covid-19, spadají i lékaři a zdravotnický personál. V krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně pracuje asi 120 zdravotníků ze Slovenska.

Vývoj aktivních případů koronaviru v ČR po dnech

„Podle našich informací mají zdravotníci-pendleři výjimku z povinnosti předkládat test na covid nebo nutnosti nastoupit do karantény. Mají však povinnost doložit, že jsou skutečně zdravotníky,“ sdělil Právu mluvčí KNTB Zdeněk Dvořák. Zlínská nemocnice patří s dvěma tisíci zaměstnanci k největším zaměstnavatelům Zlínského kraje.

Přichází odliv slovenských hostů

S novými opatřeními se musejí popasovat i firmy zabývající se cestovním ruchem. „V jednom ze čtyř hotelů našeho Resortu Valachy, ve Spa hotelu Lanterna, pracuje zhruba desítka zaměstnanců, kteří dojíždějí ze Slovenska. Opatření pro nás neznamená ohrožení personálních kapacit, spíše je to administrativní zátěž a pro zaměstnance stresující situace,“ podotkla mluvčí resortu Martina Žáčková. Podle ní se opatření dotkne resortu spíše ve snížení počtu hostů ze Slovenska.

Slovenští policisté kontrolují řidiče přijíždějící na Slovensko z České republiky. Foto: Aleš Fuksa, Právo