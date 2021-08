Na druhou dávku nedorazilo asi půl procenta očkovaných. Někteří zemřeli

Stát spustil očkování proti koronaviru vloni 27. prosince. Od té doby se vyočkovalo téměř 5,7 milionu prvních dávek. Ukončené očkování má zatím 5,4 milionu lidí. Podle dat ÚZIS to odpovídá téměř 68procentní proočkovanosti české populace.

Očkovaná je zatím čtvrtina dětí 12 až 15 let

Očkovaná je zatím čtvrtina dětí 12 až 15 let Domácí

„Přibližně 62 procent očkovaných, kteří nedostali druhou dávku z velmi vážných zdravotních důvodů nebo kvůli úmrtí, byli lidé starší 80 let. Taktéž senioři nad 65 let tvoří padesátiprocentní podíl ve skupině, kdy není známý důvod neabsolvování druhé dávky,” přiblížil šéf zdravotnických statistiků.

Nejvíce proočkovanou skupinou populace jsou v současnosti senioři, konkrétně skupiny 70 až 79 let, kde má kompletně ukončené očkování 82 procent sedmdesátníků.

Naopak nejmenší proočkovanost, když nepočítáme děti od 12 do 15 let, je ve skupině mladých lidí ve věku 16 až 29 let. Ukončené očkování má 27,6 procent.