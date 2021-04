Na Děčínsku se objevily první dva případy brazilské mutace

Návrat žáků do škol se na Děčínsku o týden odkládá

Návrat žáků do škol se na Děčínsku o týden odkládá Domácí

„Objevily se tam dva případy brazilské mutace. Tato informace je stará několik minut. Je to zřejmě dovezené ze zahraničí, budeme to dále zjišťovat,” oznámil stroze Arenberger s tím, že oba případy by spolu měly podle jeho kusých informací souviset.