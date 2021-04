Na cestující v Brně bude dohlížet svatá Barbora

S dopravním projektem za 1,4 miliardy korun jsou stavbaři přibližně v polovině, první cestující se tudy na lince osm svezou na konci roku 2022. Tramvaje z tunelu vjedou do nového terminálu Nová Jihlavská mezi kampusem a Fakultní nemocnicí.

„Stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu je unikátní v několika ohledech. V celé republice je to za posledních deset let největší projekt, který vzniká v zastavěné části města. Rekordní je i výše dotace, kterou se nám z evropských fondů podařilo získat, převyšuje miliardu korun a pokryje 85 procent nákladů,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

„Nejdůležitější je ale její přínos obyvatelům, usnadní cestování do oblasti Univerzitního kampusu, kam denně míří více než 40 tisíc lidí, ať už za studiem, nebo za prací. Cestující se sem dostanou z centra města pohodlně za 15 minut,“ shrnula důležitost stavby primátorka s tím, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších strategických projektů města Brna.

Její náměstek Robert Kerndl (ODS) doplnil, že z celkových nákladů se v letošním roce na stavbě proinvestuje 650 milionů. Deštivý podzim a zima komplikovaly práce, kdy bylo nutné zajistit téměř všechny svahy, aby nedošlo k jejich sesuvu do výkopu. Kvůli covidové pandemii musel zhotovitel také řešit personální zabezpečení stavby. „I přes tyto nesnáze projekt doposud nenabral zpoždění,“ vyzvedl Kerndl.

„Hotové jsou všechny podzemní stěny hlavní části tunelu, probíhají betonáže stropu, který bude dokončen do konce dubna. V průběhu května dělníci strop zasypou a od přelomu léta a podzimu začnou s úpravami terénu včetně výsadby zeleně. V létě se většina prací přesune do podzemí, kde budeme připravovat pokládku kolejí,” popsal další kroky ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Pro místní obyvatele to výhledově znamená, že se sníží prašnost a hluk v okolí stavby.