Na české předsednictví EU půjde 1,2 miliardy. Málo, nedá se to řídit přes Skype, varuje Zaorálek

Někdejší ministr zahraničí a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) to vidí podobně. Předsednictví EU je podle něj prestižní věc a příležitost, kdy se země může ukázat. „Když na tohle rezignujeme, tak je to škoda pro nás. Mělo by to být důstojné, svět se o té zemi může víc dozvídat. Skypem se nedá taková akce organizovat,“ namítl Zaorálek.