Myslivci budou moci úlovky doložit fotkou z mobilu

Ministerská novela je také reakcí na již schválenou poslaneckou novelu téhož zákona, která by měla začít platit od listopadu 2021. Ta mimo jiné po myslivcích chce, aby ulovení zvěře dokazovali tzv. markanty (odříznutými částmi zvěře).

Plány lovu by podle ní měly stanovovat obce s rozšířenou působností, což by bylo administrativně náročné a velmi nákladné. Novela má začít platit rok poté, co ji schválí Sněmovna.