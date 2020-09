Můžeme ještě přitvrdit, naznačil ministr další možná opatření

Ministerstvo zdravotnictví by mohlo přistoupit k dalším restriktivním opatřením, která by měla zamezit šíření koronaviru. Omezit by se mohly například velké akce. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že to bude záviset na vývoji počtu nových případů.