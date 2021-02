Muž, který radí Babišovi z Kanady, volá po změnách

Ano. Podpora 60 procent platu v době nemocenské patří mezi ty nejnižší mezi vyspělými státy světa. Jiné vyplácejí například jednorázový příspěvek každé osobě, která se nechá otestovat, a výsledek je pozitivní. Má to posloužit k tomu, aby se rodina vyrovnala s existenčními problémy. Mělo se to zavést mnohem dříve. Musíme lidi motivovat, protože testování je důležité, i když se lidé necítí špatně. Ale vláda to bohužel zatím vůbec nezvládá, a to i proto, že ministerstvo opakovaně prohlašuje, že testujeme dostatečně, či dokonce příliš.