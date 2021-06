Muž jako jediný z kolegů přežil únik chemikálií v Plzni: Přišel jsem do práce a probral se na jipce

„Ještě mi to nedochází. Jsem rád, že jsem přežil, kamarádi takové štěstí neměli,“ řekl v pondělí Právu 55letý muž. Lékaři ho v neděli propustili z nemocnice do domácího ošetřování. „Cítím se dobře, ještě mě ale čekají nějaká vyšetření. Tak snad už jsem z nejhoršího venku,“ dodal.

Ze samotné události si nic nepamatuje. „Přišel jsem do práce, a pak jsem se probral na jipce v nemocnici. Bylo to ještě ten pátek kolem šesté večer. Koukal jsem jako blázen, kde to jsem. Vůbec jsem netušil, co se stalo. Doktoři mě řekli, že jsem byl intoxikovaný po nadýchání chemikálií ve firmě,“ pokračoval Luděk P.